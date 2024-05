Landkreis Greiz. Die Kreistagswahlen im Kreis Greiz haben für den künftigen Landrat eine spannende Herausforderung gebracht, meint unser Autor Ingo Eckardt.

Ulli Schäfer (CDU) oder Kerstin Müller (AfD): Eine(r) wird am Abend des 9. Juni als Chef der Greizer Landkreisverwaltung von den Bürgern gewählt sein. Doch neben der Führung einer vielköpfigen Verwaltung mit all ihren Untiefen, steht vor der oder dem „Neuen“ auch die Aufgabe, Chef des Kreistages zu sein. Und hier gibt es jede Menge populistischen Sprengstoff, ganz egal, wer am Ende die Nase vorn hat.

Der Newsletter für den Kreis Greiz Alle wichtigen Informationen aus der Region Greiz, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das die Wähler mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) und der AfD zwei eher populistisch agierenden Anbietern politischer Botschaften zusammen so viele Sitze wie der CDU verschafften, kann zu spannenden Konstellationen führen. Am Ende ist es gut möglich, dass die Zünglein an der Waage die verzwergten Ampel-Parteivertreter und die gerupfte Linke sind, die es braucht, um überhaupt Mehrheiten zu organisieren. Das Thüringer Kommunalwahlgesetz macht es möglich, dass hier eine totale Zersplitterung eingesetzt hat, die sehr gut unsere gesellschaftlichen Individualisierungsprozesse widerspiegelt. Würde die Fünf-Prozent-Hürde auch bei der Kreistagswahl gelten, wären die Linken, die Grünen und die FPD raus aus dem Gremium, Pro Kommune und SPD hätten es nur knapp ins höchste Kreisgremium geschafft.

Weitere Nachrichten aus der Region

Vielleicht ist die Zersplitterung aber auch ein Grund für die drei „großen“ Fraktionen, einmal darüber nachzudenken, ob Parteien grundsätzlich im Kommunalen tatsächlich noch zeitgemäß sind. Vielleicht wäre es ja klug, Menschen zur Wahl zu stellen, statt Parteienlisten. Das würde sicher zur Versachlichung bei Entscheidungsfindungen beitragen. Das „Politiktheater“ kann in Erfurt und Berlin stattfinden, während an der Basis ideologiefrei gearbeitet werden könnte.