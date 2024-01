Triebes Der langjährige Arzt Anton Pohlmann war schon als 13-Jähriger beim Deutschen Roten Kreuz und erhielt nun dessen höchstmögliche Ehrung.

Noch zu DDR-Zeiten begann die Laufbahn des damals 13-jährigen Anton Pohlmann beim Deutschen Roten Kreuz, dem der langjährige Triebeser Allgemeinmediziner danach für 67 Jahre die Treue hielt.

Für seinen Einsatz und die vielen Dinge, die er in dieser Zeit anstieß oder umsetzte, erhielt der Triebeser nun die höchste Auszeichnung, die das Rote Kreuz im Landkreis Greiz überhaupt vergeben kann und wurde zum ersten Ehrenpräsidenten des DRK-Kreisverbandes Greiz ernannt. Das teilt das DRK nun mit.

Langjähriger Arzt Anton Pohlmann fand Verband in „schwierigen Zustand“ vor

„Als Anton Pohlmann nach dem Abschluss seines Studiums seine Tätigkeit als junger Arzt in Hohenleuben begann, war das DRK im Kreis Zeulenroda in einem schwierigen Zustand“, heißt es von Seiten des Roten Kreuzes. Sein Elan und seine Begeisterung für den Rotkreuzgedanken, welche in seiner Zeit als Junger Sanitäter beim DRK entstanden waren, ließen ihn das Ziel ins Auge fassen, den Verband im damaligen Kreis Zeulenroda wiederaufzubauen und zu aktivieren.

Dafür war er ab 1974 Vorsitzender des DRK-Kreiskomitees der DDR und widmete sich bis Mitte der 1980er-Jahre den Aufgaben des Deutschen Roten Kreuzes in der Region. 1992 übernahm Pohlmann im Vorstand die Funktion des Kreisverbandsarztes und übte sie bis September 2007 aus. Seitdem war er auch DRK-Kreisvorsitzender beziehungsweise Präsident und baute einige neue Aufgabenfelder innerhalb des Kreisverbandes auf – beispielsweise den Fahrdienst, die Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz sowie die Intensivpflege in Zeulenroda-Triebes.

Seine ehrenamtliche Funktion als Präsident legte er im Frühjahr 2023 nieder und übergab die Geschäfte an seinen Nachfolger Ulli Schäfer, zuvor langjähriger Vizepräsident.

Für seine enormen Verdienste erhielt Pohlmann nicht nur Dank vom Kreispräsident Ulli Schäfer und dem Präsidenten des DRK Landesverbandes Thüringen, Gerhard Schneider, der ihm zudem die Verdienstmedaille des DRK-Landesverbandes überreichte. Auch die langjährige Wegbegleiterin und Landrätin Martina Schweinsburg (CDU) verwies auf die pragmatische Art und Weise in der Wendezeit und dass sie mit Anton Pohlmann immer einen zuverlässigen Partner im Landkreis Greiz gefunden habe.