Mathias Thiel von der Astronomischen Gesellschaft Greiz hat für uns in den Sternenhimmel des Monats Oktober geschaut.

Sind Astrofans froh, dass wir inzwischen Herbst haben?

Ja, denn bis maximal elf Stunden reine Beobachtungszeit steigt nun die Nacht empor. Ideal, um die Planetenparade, von West nach Ost, Jupiter, Saturn, Neptun, Mars und Uranus, zu beobachten. Die Planeten Jupiter und Saturn, auffallend am Südwesthimmel, nähern sich seit Monaten immer mehr und ihr Abstand wird im Oktober nur noch fünf Grad betragen. Mit ihnen steht der Planet Neptun zwischen Saturn und Mars in südlicher Richtung. Mars geht in der Abenddämmerung im Osten auf und ist die ganze Nacht zu beobachten. Östlich vom Mars gesellt sich dann noch der Planet Uranus dazu. Uranus und Neptun sind allerdings nur in Teleskopen zu sehen und mit genauer Kenntnis der Position am Himmel.

Warum ist der 14. Oktober ein besonderer Tag für die Astronomen?

Der Planet Mars kommt am 14. Oktober in Opposition, das bedeutet, er ist der Erde am nächsten und wird erst wieder 2034 so gut zu beobachten sein. Er besitzt dann einen Durchmesser von mehr als 22 Bogensekunden, was wenig erscheint, wenn man weiß, dass der Mond am Himmel einen Durchmesser von 1800 Bogensekunden besitzt. Für den Planeten Mars ist das jedoch viel und es sollte kein Problem sein, seine weißen Polkappen zu beobachten.

Gibt es Neuigkeiten in ihrem Verein?

Ja, und zwar haben wir eine Premiere. Am 24. Oktober laden wir in die Sternwarte der Astronomischen Gesellschaft ein. Ausgerüstet mit einer neuen Technik, werden wir zeigen können, wie Aufnahmen von Nebeln und Galaxien in Minuten entstehen und nicht stundenlange Bearbeitungen am Computer benötigen. Wir freuen uns auf hoffentlich viele Besucher.