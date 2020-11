Seit 2014 haben 29 Schüler in Kooperation mit der Astronomischen Gesellschaft Greiz (AGG) mit 25 Projekten am Wettbewerb Jugend forscht teilgenommen. Gemäß der Satzung der AGG werden die Teilnehmer, welche die zweithöchste Kategorie, den Landeswettbewerb erreichen, Ehrenmitglieder des Vereins.

2020 gelang dies den Teilnehmern von der AGG mit vier Projekten: Sie erreichten im Regionalwettbewerb den ersten Platz und sicherten sich die Teilnahme beim Landeswettbewerb. Da einige von ihnen bereits Mitglieder beziehungsweise Ehrenmitglieder der AGG sind, wurde nun die Ehrenmitgliedschaft an weitere drei Teilnehmerinnen verliehen: Finja Klopfstein, Ernestine Schulz und Ellenor Petzold. Sie sind Schülerinnen des Ulf-Merbold-Gymnasiums. Der Verein spricht für diese Leistungen seine Glückwünsche aus.

Für 2021 laufen bereits sieben neue Jugend-forscht-Projekte mit der Astronomischen Gesellschaft. Darunter ist auch ein Projekt der drei neuen Ehrenmitglieder mit dem Namen „Welcher Stern ist meine? – Tierkreiszeichen in der Grundschule“.

Die Astronomische Gesellschaft, die seit einigen Jahren auch regelmäßig unter den Finalisten des Wettbewerbs Verein des Jahres ist, betreut schon seit vielen Jahren Schüler beim Wettbewerb Jugend forscht. 21 Sonderpreise wurden erreicht, dreimal der dritte Platz und neunmal der zweite Platz. Ebenso oft konnten die Kinder und Jugendlichen mit ihren wissenschaftlichen Projekten sogar den Sieg holen.

Der AGG-Vorsitzende, Mathias Thiel, wurde zudem jüngst ausgewählt, das von ihm am Ulf-Merbold-Gymnasium betreute Projekt „Bestimmung der Sonnenentfernung“ beim Nationalen Festival an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe vorzustellen – eine Veranstaltung der gemeinnützigen Bildungsinitiative „Science on Stage Deutschland“. Die Veranstaltung gilt als größte Ideenbörse für Lehrkräfte aus den Fachgebieten Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik.