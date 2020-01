Astronomische Gesellschaft Greiz gespannt auf Fernsehsendung

Überrascht war Mathias Thiel, als sich im Oktober vorigen Jahres Fernsehleute vom Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) bei ihm meldeten und um ein Treffen baten.

Der Chef der Astronomischen Gesellschaft Greiz (AGG) sagte natürlich zu und so bekam er im November im Astrogarten in der Anlage Einigkeit Besuch. „Wenn sich mit mir jemand trifft, dann überzeuge ich ihn schon“, sagt Thiel augenzwinkernd. Und es ist ihm gelungen: Für die Sendung „Unterwegs in Greiz“ wurde auch bei der AGG gedreht.

Pohlitzer Grundschüler stehen vor der Kamera

Wichtig war dem Greizer, dass nicht nur Vereinsmitglieder, sondern auch Kinder mit dabei sind. Denn er und seine Mitstreiter führen an mehreren Schulen Arbeitsgemeinschaften durch und betreuen diverse Jugend-forscht-Projekte. 15 Kinder der Pohlitzer Grundschule standen also beim Drehen Anfang Januar mit vor der Kamera.

Für das Fernsehteam haben die Astrofans alles aufgefahren, was sie haben. Für Begeisterung habe vor allem die Dunkel-Vorführung des Stonehenge-Nachbaus gesorgt, freut sich Mathias Thiel. Die Schüler haben zudem die Teleskope aufgestellt und den Mond, der sich zwischen den Wolken zeigte, beobachtet. Die Mädchen und Jungen haben im Interview über Raumfahrt und Mondlandung gesprochen.

Drei Stunden gedreht für zweieinhalb Minuten Sendezeit

Amüsiert berichtet der Vorsitzende der Astronomischen Gesellschaft, dass die Kinder erzählt haben, dass Mondgestein im Astrogarten liegt. Natürlich ist es kein echtes. Mit den drei Haufen aus gewöhnlichen Steinen soll vielmehr gezeigt werden, wie viel Mondgestein auf die Erde gebracht worden ist: 382 Kilogramm haben Apollo 11 bis 17 geholt, 30 Kilogramm Mondgestein sind auf der Erde gefunden worden und 262 Gramm hat eine russische Sonde geholt.

Auch die Sternwarte haben die Hobby-Astronomen ihren Gästen gezeigt und das Hauptteleskop vorgeführt. Dazu gab es jede Menge Wissenswertes über die Himmelskörper, deren Beobachtung und über die aktuellen Projekte des Vereins. Drei Stunden lang wurde im Astrogarten gedreht, „und das für zweieinhalb Minuten Sendezeit“. Das sei die Zeit, die für den Verein im Beitrag reserviert sei.

Zahlreiche Drehorte in der ehemaligen Residenzstadt

Neben dem Astrogarten sind auch die Textilschauwerkstatt im Unteren Schloss, das Textilforschungsinstitut, das Sommerpalais, eine Taschenlampenführung auf dem Oberen Schloss und ein Konzert in der Alten Papierfabrik in der MDR-Sendung über Greiz zu sehen.

„Greiz ist mit seinen Schlössern romantisch gelegen, mit den vielen Angeboten kann man zudem als Tourist eine gute Zeit hier verbringen“, sagte Steffi Peltzer-Büssow während der Dreharbeiten über die Entscheidung, für ihre Sendung in der Park- und Schlossstadt zu kommen.

„Die Textilschauwerkstatt ist beispielsweise einzigartig in Thüringen“, so Peltzer-Büssow. Greiz habe viele schöne Ecken zu bieten, man „müsse nur genau hinschauen“, etwa an die beeindruckenden Fassaden der Gründerzeitvillen. „Ich finde das jedenfalls alles sehr spannend hier“, sagte die Moderatorin.

Die Sendung „Unterwegs in Greiz“ wird am Samstag, 1. Februar, 18.15 Uhr, im MDR-Fernsehen ausgestrahlt und am Montag, 3. Februar, 5.40 Uhr, wiederholt.