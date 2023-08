Astronomische Gesellschaft Greiz greift nach den Sternen

Greiz/Mohlsdorf. Wettbewerb „Verein des Jahres“: Die Astronomische Gesellschaft ist ein stetiger Teilnehmer bei „Jugend forscht“ und investiert in die Nachwuchsarbeit.

Sie wollen es werden, Verein des Jahres 2023, das hat sich die Astronomische Gesellschaft Greiz auf die Fahnen geschrieben. Zum sechsten Mal sind sie dabei. Überzeugen könnten sie mit ihrer Nachwuchsarbeit und ihren unzähligen Beteiligungen bei „Jugend forscht“. „Trotz Corona haben wir weitergemacht, haben unsere Vereinstätigkeit weitergeführt und an den Wettbewerben teilgenommen. Wir haben die größten Erfolge in dieser Zeit eingefahren“, zeigt sich der Vereinsvorsitzende Mathias Thiel stolz.

Im Jahr 2021 hat die Astronomische Gesellschaft Greiz e.V. 80 Prozent der Projekte in der Kategorie Geo- und Raumwissenschaften im Landeswettbewerb „Jugend forscht“ gestellt. „In diesem Jahr konnten wir auch den Landeswettbewerb für uns verbuchen. Da der Bundeswettbewerb dann wieder nur online stattfand – und das ist einfach nicht das gleiche – sind wir knapp an einer Platzierung in der Kategorie Astronomie vorbeigeschrammt. Dennoch: Wir waren unter den letzten 116 Teilnehmern aus sieben Kategorien“, schildert Mathias Thiel.

Ein Kind der ersten Stunde

Marleen Otto ist 17 Jahre alt und von Anfang an ein Teil der Astronomischen Gesellschaft Greiz. Im kommenden Jahr feiert der Verein sein zehnjähriges Bestehen. „Ich bin seit 2014 Vereinsmitglied. Davor habe ich schon in den Arbeitsgemeinschaften, die an Schulen angeboten worden sind, teilgenommen“, so Marleen Otto. Bevor Mathias Thiel den Verein gründete, bot er an vier Grundschulen, vier Regelschulen und dem Greizer Gymnasium Astronomie-Arbeitsgemeinschaften im Nachmittagsbereich oder die Möglichkeit, am Wettbewerb „Jugend forscht“ teilzunehmen an – und das alles im Ehrenamt.

Kugelsternhaufen M3, fotografiert am 8. Mai 2023 um 3.49 Uhr. Foto: Mathias Thiel / Astronomische Gesellschaft Greiz e.V.

Marleen Otto wird nach erfolgreichem Beenden ihrer Schullaufbahn Physik studieren und ihren Master in Astrophysik draufsetzen. „Mein Ziel ist ein Doktortitel in Astrophysik“, hat sie bereits heute mit 17 Jahren einen klar gezeichneten Weg vor Augen. Einzig und allein der Studienort ist noch ungewiss: Jena oder Heidelberg stehen zur Auswahl, wobei Jena näher am elterlichen Wohnort ist.

Nach den Sommerferien wird sie ihr letztes Schuljahr, das zwölfte, antreten. In diesem wird sie auch ihre Seminarfacharbeit verteidigen. „2019, also schon vor offiziellem Beginn der Seminarfacharbeit, habe ich mit der Forschung zu Mikrometeoriten angefangen. Mein Ergebnis dazu heute: Alle acht Jahre fallen uns Mikrometeoriten auf den Kopf. Das spüren wir natürlich nicht, es ist vielmehr ein nicht spürbarer, kaum sichtbarer Staubkrümel, der nicht größer als 100 Mikrometer ist.“

Da Forschen oftmals ein langer Prozess ist, will Marleen Otto ihre Forschungsarbeit bis ins Studium weiterführen.

Seminarfacharbeit noch geheim

Weniger Details preisgebend, aber dafür umso mehr Neugier weckend, spricht der 15-jährige Eric Decker von seiner Seminarfacharbeit. „Noch ist sie geheim, damit uns niemand das Thema wegschnappt. Nur so viel sei gesagt: Die Arbeit wird sich um Kugelsternhaufen drehen.“

2023 ist sein drittes Jahr im Verein, Mitglied geworden ist er über seine Cousine. „In der Grundschule habe ich an der Arbeitsgemeinschaft ,Sternwelt’ teilgenommen. Dann eine Weile pausiert und seit der siebten Klasse bin ich im Verein.“

Aktuell ist sein beruflicher Plan, Architektur zu studieren und die Astronomie als ausgleichendes Hobby weiterzuführen.

Generationsübergreifender Verein

Derzeit zählt der Verein 53 Mitglieder, 19 davon sind unter 18 Jahre alt. „In unserem Verein haben wir Spezialisten für jedes Gebiet, darunter Deep-Sky-Beobachtung, Mondfinsternis, Sonnenfinsternis, allgemein Technik oder für die ebenfalls wichtige Öffentlichkeitsarbeit in Richtung Plakatgestaltung. Regelmäßig treffen wir uns zu unseren Stammtischen, an denen alle Mitglieder gleichermaßen teilnehmen können. Es ist ein spannender Austausch unter den Generationen“, weiß Mathias Thiel.

Neben den generationsübergreifenden Treffen finden natürlich auch Beobachtungen des nächtlichen Himmels statt – im vereinseigenen Astrogarten. Neugierige sind willkommen, die Termine für öffentliche Sternenhimmelbeobachtungen werden regelmäßig auf der Homepage veröffentlicht.

ZUR SACHE: Alles für die Jugend

In Hochzeiten bis zu 20 Stunden pro Woche, in der Nebensaison gut zehn Stunden investiert Mathias Thiel für sein Ehrenamt als Vorsitzender der Astronomischen Gesellschaft Greiz e.V. „Mein Plan war, eine Seminarfacharbeit im Jahr neben ,Jugend forscht’, den Arbeitsgemeinschaften und der Vereinsarbeit zu betreuen. Aktuell sind es vier. Zusätzlich gebe ich noch zwei Stunden pro Woche Astronomie-Unterricht an der Freien Regelschule Reudnitz.“

Im vergangenen Jahr war Mathias Thiel 350 Stunden in 16 Wochen ehrenamtlich für den Wettbewerb „Jugend forscht“ tätig. „In dieser Zeit werden die Projekte gemeinsam mit den Schülern erarbeitet. Seit der Gründung des Vereins haben die jungen Forscher 47 Projekte zum Wettbewerb eingereicht und dafür bereits 110 Preise abgesahnt. Marleen Otto führt die Riege mit 21 Preisen an. Eric Deckel konnte bisher sechs Preise auf der Habenseite verbuchen. „Im aktuellen Jahr haben wir 25 Preise beim Regional- und Landeswettbewerb geholt“, freut sich Mathias Thiel. Es ist sein Anliegen, das Preisgeld in die Nachwuchsarbeit zu investieren. „Sollten wir gewinnen, stecken wir das Geld in die ,Jugend forscht’-Arbeit“, kündigt der Vereinsvorsitzende an.

Übrigens, neben seiner ehrenamtlichen Tätigkeit ist Mathias Thiel als Vermögensberater hauptberuflich aktiv.

ZUR SACHE: Verein des Jahres 2023 wird gesucht

Die Ostthüringer Zeitung sucht wieder gemeinsam mit dem Verein „Greiz erleben“ den Verein des Jahres 2023 in Greiz.

Bereits zum achten Mal wollen wir damit ehrenamtliches Engagement der Greizer würdigen. Beworben hatten sich Vereine mit Sitz oder Hauptbetätigungsfeld in Greiz. Fünf Vereinen widmen wir in diesen Tagen jeweils eine komplette Zeitungsseite. Leser und Jury entscheiden dann gemeinsam über den Sieger.

Diese Vereine gehen ins Rennen: Die Interessengemeinschaft Greizer Neustadt, der Feuerwehrverein Greiz, der Feuerwehrverein Neumühle, der Verein Wurzeln und Flügel im Wald und die Astronomische Gesellschaft Greiz sind die Kandidaten für den Verein des Jahres 2023. Heute stellen wir die Astronomischen Gesellschaft Greiz e.V. vor. Ab sofort bis 20. August kann mit Hilfe des Coupons, der in Ihrer OTZ veröffentlicht wurde und wird, abgestimmt werden. Möglich ist es aber auch, per E-Mail an greiz@funkemedien.de mitzumachen und Ihre Stimme abzugeben. Sie können zudem online über die Facebookseite des Vereins „Greiz erleben“ abstimmen. Aber auch die Jury hat ein Wörtchen mitzureden. Zu ihr gehören Vertreter des Vereins „Greiz erleben“, Sponsoren sowie Katja Grieser von der OTZ. Jedes Mitglied kann noch Punkte an einen Verein vergeben.

Nachdem wir die Stimmen ausgezählt haben, wird der Gewinner gekürt. Der Sieger wird zum Suppenfest am 9. September bekanntgegeben.

Dank Unterstützung von Unternehmen und Einzelpersonen bekommt nicht nur der Gewinner ein Preisgeld, sondern jeder Verein, der zu den Finalisten gehört. Die Vereinsbrauerei spendiert zudem 100 Liter Freibier.