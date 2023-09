Ateliers im Landkreis Greiz haben geöffnet am Wochenende

Zeulenroda-Triebes/ Greiz. Die Aktion „Offene Ateliers“ verspricht jedes Jahr aufs Neue spannende und interessante Entdeckungen.

In Zeulenroda, Flur Moos 1, öffnet der Grafik- und Kommunikationsdesigner Rainer Marofke zum Tag des offenen Ateliers am Sonntag, 17. September, von 10 bis 18 Uhr sein Atelier. Er freut sich auf viele Gespräche und wird neben großformatigen Arbeiten auch Radierungen, Aquarelle und mehr zeigen.

In Greiz in der Reichenbacher Straße 75 ist es die Künstlerin Tanja Pohl, die ihr Atelier am Samstag von 13 bis 19 Uhr und am Sonntag von 14 bis 19 Uhr öffnet.

Ilona Schlupeck, bekannt von zahlreichen Ausstellungen in Zeulenroda-Triebes, hat ihr Holz-Art-Studio in Burkersdorf 8 in Tegau. Am Samstag, 16. September, von 10 bis 15 Uhr, und Sonntag, 17. September, von 10 bis 18 Uhr begrüßt sie Interessierte.

Die Aktion „Offene Ateliers“, die der Verband Bildender Künstler Thüringen in Zusammenarbeit mit der Kulturdirektion der Stadt Weimar organisiert, verspricht jedes Jahr aufs Neue spannende und interessante Entdeckungen.