Auf der Suche nach der Flussperlmuschel in Hohenleuben

Hohenleuben. Spannendes Ferienprogramm für Kinder im Museum Reichenfels.

Auch zur Ferienzeit wird es im Museum Reichenfels in Hohenleuben nicht ruhiger. Denn dann begrüßt das Team um Museumsleiterin Antje Dunse die Schulkinder, um ihnen die freie Zeit mit vielen Aktionen zu versüßen. Das können manchmal Projekte zu aktuell laufenden Ausstellungen im Museum sein, andere beziehen sich auf die Region oder die Natur der Umgebung.

Zum Auftakt der Ferien traf sich nun eine kleine Gruppe Ferienkinder mit Flussperlmuschelfrau Doreen Safar vom Pfaffengut Plauen, um mehr über die Muschel zu erfahren, die es einmal fast in Massen in der Weißen Elster gab, die heute aber vom Aussterben bedroht ist. Seit 2016 arbeitet Safar mit an einem Projekt, das das ändern soll. Dazu gehört auch, die junge Generation über die heute selten gewordene Muschel aufzuklären, wie nun im Museum Reichenfels.

Es gibt auch noch eine zweite Verbindung, wie die Museumsleiterin Dunse erklärt: Im Bestand des Museums finden sich bis heute Flussperlmuscheln, die die Mitglieder des Vogtländischen Altertumsforschenden Verein zu Hohenleuben (VAVH) im 19. Jahrhundert fanden. „Es war also naheliegend, dass man das Thema aufgreift“, so Dunse..

Weitere Ferientermine:

Donnerstag, 20. Juli, ab 10 Uhr: „Was glitzert denn da? Steine und Kristalle aus unserer Heimat“.

Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, 25./26./27. Juli, jeweils ab 14 Uhr: „Wir machen Museum“

Dienstag, 1. August, ab 14 Uhr: „Von alten & neuen Schuhen“

Mittwoch, 2. August, ab 10 Uhr: „Was glitzert denn da?“

Donnerstag, 3. August, ab 14 Uhr: „Altes & Neues von der Flussperlmuschel“

Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, 8./9./10. August, je ab 14 Uhr: „Wir machen Museum“

Anmeldung für die Veranstaltungen: 036622/71 02