Aufgelöster Kleingartenverein in Greiz: „Wir fangen die Pächter auf“

Greiz. Drei Fragen an Petra Polinna von den Greizer Laubenpiepern.

Zum 1. August hat sich der Kleingartenverein „Fritz Reuter“ aufgelöst. Der Stadtverband „Greizer Laubenpieper“ übernimmt nun die Verwaltung. Mit Petra Polinna von jenem Verband sprachen wir.

1.Frau Polinna, was ist konkret in der Kleingartensparte „Fritz Reuter“ los?

Es gibt keinen arbeitsfähigen Vorstand mehr im Kleingartenverein in der Fritz-Reuter-Straße. Aufgrund von Krankheit konnte der gewählte Vorstand sein Amt nicht mehr ausüben. In der Gartensparte gibt es 13 Gärten, einer davon steht gerade leer. Wer noch offene Forderungen an den Kleingartenverein hat, müsste diese beim Dachverband, den „Gartenfreunden Greiz“ in der Kermannstraße 20, geltend machen.

2.Wie geht es für die Pächter in der Anlage weiter?

Wir haben für solche Situationen den „Stadtverein Greizer Laubenpieper“ gegründet und fangen Pächter der Anlagen auf, die keinen Vorstand und keine Vereinsstruktur mehr haben. Pacht und Versicherung laufen wie gewohnt weiter.

Momentan sind 15 Anlagen im neuen Verein organisiert – von 43, die es in der Stadt Greiz gibt. Die meisten haben also nach wie vor ihre eigene Vereinsstruktur. Der Dachverband „Gartenfreunde Geiz“ hat über 1400 Mitglieder. Nimmt man alle Kleingartenanlagen zusammen, stehen in Greiz insgesamt rund 600 Gärten leer.

3.Wie sind Sie selbst zum Gärtnern gekommen?

Wir haben seit Jahren einen Garten, den früher schon meine Eltern bewirtschaftet haben und wo ich aufgewachsen bin. Heute bin ich Vorsitzende im Kleingartenverein „Waldberghöh“.

Es fragte Ingo Eckardt.