Aufreger Recyclingansturm in Greiz

Greiz. Fünf Wochen lang mussten zwei private Entsorgungsfirmen in Greiz die Schließung anderer Höfe überbrücken. Ein Problem, dass an die Nerven ging.

Er war ein Aufreger unter den Mitarbeitern der EDR Entsorgungs-, Dienstleistungs- und Recycling GmbH in der Goldenen Aue in Greiz, der Artikel in der Zeitung über die Wiedereröffnung des Mehlaer Wertstoffhofes der Umwelt Entsorgungs- und Straßenservice GmbH Zeulenroda-Triebes, an dem der Landkreis beteiligt ist. Und so griff Jens Fritsch zum Telefon und meldete sich bei der Lokalredaktion in Greiz, um auf die Mehrbelastung der privaten und kleineren Wertstoffhöfe in Greiz in der Zeit der Schließung aufmerksam zu machen. Wie Fritsch sagte, waren EDR und der Containerdienst Steudel trotz Corona-Gefahr geöffnet und hätten die Arbeit des geschlossenen Wertstoffhofes in Mehla miterledigt und noch viel mehr. Also sind wir hingefahren.

Von Thüringern und Sachsen überrannt

Große Berge von geschreddertem Holz, Steine, Erdhaufen und Müll umrahmen den Hof der EDR. Dazwischen fahren Bagger, Lkws, ein Hofmitarbeiter ist zu Gange und weist einen Kunden mit seinem Auto zum richtigen Ablageort. Vor ein paar Tagen war an Ruhe nicht zu denken. Wie Birgit Reinhold von EDR sagt, habe man fünf Wochen unter Hochdruck gearbeitet, war elf Stunden täglich für die Kunden bereit. Die allerdings kamen nicht nur aus Greiz, sondern dem ganzen Landkreis. Wie Reinhold sagt, seien sie wegen der geschlossenen Recyclinghöfe in Sachsen auch aus der weiteren Umgebung gekommen. „Plauen, Zwickau, von überallher kamen sie“, sagt Birgit Reinhold. „Wir wussten nicht mehr, wo uns der Kopf steht.“ Es sei unmöglich gewesen, alle zu erfassen. Acht, neun Autos hätten sich gleich vor den Grünschnittbereich gestellt und abgeladen.

Keine Geduld in der Warteschlange

„Da war keine Vernunft und Geduld schon gar nicht. Niemand wartete auf eine Einweisung. Das Problem ist nur, dass die EDR die Garten und Parkabfälle für den Abfallwirtschaftszweckverband Ostthüringen erfassen müsse.

30/40 Autos hätten sich mit einem Mal auf den Hof gedrängelt. Die Lkws der EDR seien gar nicht auf den Hof gekommen, sagt Birgit Reinhold. Dabei musste das normale Geschäft auch am Laufen gehalten werden.

Drei Hofmitarbeiter hat der Wertstoffhof, 15 Mitarbeiter sind es insgesamt. „Wir konnten nicht mehr und haben Ostersamstag zugemacht“, sagt sie und erinnert sich an den Ärger, der die illegale Müllentsorgung in dieser Zeit verursachte.

Illegale Müllentsorgung über den Zaun vom Wertstoffhof

Wer nicht warten wollte, habe schon mal die alten Reifen oder Müllsäcke einfach über den Zaun geworfen. „Jetzt haben wir das hinter uns. Die Auftragslage ist gut“, sagt Birgit Reinhold. Sie habe zwar vorsorglich einen Antrag auf Kurzarbeit für die Kollegen gestellt. Doch es laufe sehr gut und sie hoffe, die Kurzarbeit nicht in Anspruch nehmen zu müssen. „Wenn der Grünschnitt im Mai eventuell wieder kostenpflichtig wird, dann wird es ruhiger“, vermutet Birgit Reinhold.

Das alte Sofa und den Kühlschrank gebracht

Es sei viel Betrieb auf dem Hof gewesen, sagt auch André Steudel, Inhaber der Firma Containerdienst und Schüttguthandel Steudel in der Untergrochlitzer Straße. Auf seinem Wertstoffhof landeten vor allem Sofas, Elektrogeräte, Schränke. Kühlschränke und Staubsauger. Die Leute hätten Haus und Hof eben in Schuss gebracht und alles, was rausflog, musste weg.

Aber die Firma habe auch viel geliefert, wie Mutterboden oder Kies. Offenbar werde in der Zeit der Kontaktauflagen auch einiges um- und ausgebaut.

Der Dank der Kunden erfreut

Doch auch bei Steudel blieb es nicht bei der bekannten Kundschaft aus dem Umfeld von Greiz. Mit der Schließung in Mehla und der Sperre in Sachsen weitete sich der Kundenstamm unglaublich aus. Er habe das jedoch mit seinen Leuten steuern können. Gefreut hat André Steudel die gute Resonanz, viele hätten sich bedankt, dass sein Hof geöffnet hatte. Aber die Belastung war auch für den 14-Mann-Betrieb enorm.

Jetzt ist es hier ruhiger. Steudel entsorgt Sperr- und Hausmüll, Baustellenabfälle und liefert Frostschutz oder auch Splitt. „Wegen der Infektionsgefahr hat jeder Fahrer eine kleinere Schutzausrüstung bei sich und seinen persönlichen Kugelschreiber.

Aber unterschreiben lassen wir die Kunden nicht mehr“, sagt André Steudel. Jetzt passiere viel auf Vertrauensbasis.