Aufs Klima reagiert

Ob man nun an die Klimaerwärmung glaubt oder nicht, sei dahingestellt. Fakt ist, dass die Sommer der letzten Jahre extrem heiß, vor allem aber unheimlich trocken waren. Da braucht man kein Experte zu sein, sondern nur Kleingärtner. Ich habe in den letzten Jahren so viele Gießkannen geschleppt wie nie zuvor. Dafür konnte ich mich daran erfreuen, dass sogar Melonen in meinem Garten wuchsen.

Die Entwicklung ist bedenklich und macht vor allem Landwirten das Leben schwer. Während es bei großen Feldern mit der Bewässerung schwierig aussieht, können sich Kleingärtner behelfen. Und das wollen sie offenbar auch. Allein 60 Anträge für Brunnenbohrungen hat es in diesem Jahr gegeben. Auch Gewässer wie Bäche oder das Grundwasser wollen einige Kreisbewohner anzapfen. Verständlich ist das. Not macht eben erfinderisch. Dennoch ist damit eins nicht gelöst, nämlich das Grundproblem. Wir verändern die Umwelt und haben nun unter den Folgen zu leiden. Man muss kein fundamentaler Öko sein, um das zu erkennen. Noch viel wichtiger ist aber die Erkenntnis, dass wir alle einen kleinen Beitrag leisten können, damit es unserer Natur besser geht – das fängt beim Mülltrennen an und hört damit auf, dass wir nicht für jede kleine Besorgung unbedingt ins Auto steigen müssen.