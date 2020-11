Greiz. Heute ist der Tag des Saxofons und zugleich Geburtstag des belgischen Instrumentenbauers Adolphe Sax, eigentlich Antoine Joseph Sax. Er gilt als Erfinder beziehungsweise Entwickler des Saxofones. Er wurde am 6. November 1814 im belgischen Dinant geboren und verstarb am 7. Februar 1894 in Paris.

Welchen Stellenwert hat das Saxophon an der Musikschule? Zur „U-Musik“ gehörte in der DDR auch das Saxofon, es wurde damals reglementiert am Hause. Seit drei Jahrzehnten hat es einen Aufschwung erlebt. Sowohl als Einsteiger-Instrument als auch bei Wettbewerben zu den Leistungskategorien zählendes Instrument hat das Saxofon an Bedeutung gewonnen. Was bedeutet Ihnen das Saxofon? Besonders im Bereich Musikschule bietet das Saxofon einen schnellen Zugang zu Holzblasinstrumenten. Es füllt als noch relativ junges Instrument (reichlich 150 Jahre) die Klanglücke zwischen Klarinette und Oboe. Seine dem Klang geschuldeten vielfältigen Einsatzmöglichkeiten lassen es als munter in der Welt der Musikstile „switchendes“ Instrument dastehen. Es überzeugt auch in der Interpretation von Bearbeitungen klassischer Werke. Was bietet das Saxofon, was andere Instrumente nicht haben? Mittlerweile hat sich das Saxofon als ernstzunehmendes Instrument in der Welt der traditionellen Musik durchgesetzt. Es ist bei Sinfonie-/Orchesterkonzerten als Solo-Instrument zu hören, es bietet die Klanggrundlage vieler Bands und es ist als Ensemble-Instrument gefragt. Durch sein variables Auftreten von Sopran- bis Kontrabasssaxofonen ist es universell und flexibeleinsetzbar.

Sein unverwechselbarer Klang setzt Akzente besonders im Bereich der Filmmusiken oder eben bei Big-Band Konzerten und der legendären Swing-Musik im Bereich des Jazz.