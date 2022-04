Auftakt für Greizer Tennis steht bevor

Greiz. Auch Schnuppertage sind geplant.

Wie der Greizer Tennisclub Blau-Weiß mitteilt, starten die Sportler am Wochenende in die Sommersaison des Thüringer Tennisverbandes. Neben einer Herrenmannschaft, die in der Bezirksliga antritt, sind außerdem die Teams der „Herren 30“, der „Damen 50“ und der „Herren 60“ in der Oberliga im Einsatz.

Den Punktspielauftakt auf heimischer Anlage können am Samstag ab 13 Uhr die Greizer Tennisdamen gegen den TV 1920 Ilmenau begehen. Für die Greizer um Mannschaftsführerin Patricia Ehlich ist es das erste Punktspiel nach zweijähriger, coronabedingter Pause und die Spielerinnen hoffen, wieder den Mannschaftstitel nach Greiz holen zu können.

Auch das neugegründete, sechsköpfige „Herren 30“-Team will vorn mitspielen und hofft Samstag beim TV Am Saalebogen Rudolstadt gleich auf den ersten Saisonsieg.

An einem Tag das Spielen lernen

Die „Herren 60“ müssen am Samstag auswärts gegen Saalfeld/Bad Blankenburg ran, die als Thüringer Meister der Vorsaison Favorit sind.

Zuletzt empfangen die Greizer Herren in Greiz die Spielvereinigung Neustadt/Pößneck. Auch hierfür sind ab 10 Uhr Gäste auf die Tennisanlage in der Beethovenstraße eingeladen.

Außerdem wollen die Greizer mit der Plattform „tennis-people“ wieder sogenannte „Fast Learning Days“ beginnend am 14. Mai ab 10 Uhr durchführen – also einen aktiven Schnuppertag, an dem Interessierte an nur einem Tag das Tennisspielen erlernen können. Mitmachen könne jeder, Tennisschläger, Bälle und Platz seien in der Kursgebühr von fünf Euro enthalten.

Anmeldung online unter www.tennis-people.com/fast-learning-day