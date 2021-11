Auma: Wanderung zur Ziemestalbrücke

Auma. Die „Aumaer Wandervögel“ gehen wieder auf Tour.

Die „Aumaer Wandervögel“ treffen sich am Samstag, 6. November, um 9 Uhr auf dem Rewe-Parkplatz in Auma. In Fahrgemeinschaften geht es von dort über Ziegenrück nach Liebschütz zum Ottergrund.

Die anschließende Tour führt zur Ziemestalbrücke, zur Ruine Wysburg, nach Neuenbeuthen und Altenbeuthen, zum Aussichtspunkt über der Saale und zu den Autos zurück, heißt es in der Ankündigung. Die Wanderung werde circa zwölf Kilometer lang sein.

Wegen den Steigungen seien Wanderstöcke zu empfehlen. Eine Mittagseinkehr zur Stärkung sei geplant. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln, daher werde darum gebeten, einen Mund- und Nasenschutz mitzunehmen.