Auma-Weidatal: Finanzplanung und Auftragsvergabe

Der Marktplatz mit dem alten Amtsgericht in Auma.

Auma-Weidatal. Der Stadtrat von Auma-Weidatal beschäftigt sich in seiner nächsten Sitzung mit mehreren Themen.

Am kommenden Dienstag, 13. Oktober, um 18.30 Uhr findet eine öffentliche Sitzung des Stadtrates in Auma-Weidatal im Bürgerraum am Markt 1 statt.

Auf der Tagesordnung stehen die Vorstellung des Projektes Wirtschaftsstandort, der Beschluss der Jahresrechnung für das Jahr 2019 und die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für das Jahr 2020.

Außerdem soll eine überplanmäßige Ausgabe wegen der gestiegenen Gewerbesteuerumlage an das Land Thüringen und den Bund beschlossen werden.

Für den Austausch des Gasheizkessel im Wohnhaus Wöhlsdorf 45 soll ebenfalls der Auftrag vergeben werden.