Ausdrucksstarke Fotos vom „Dach der Welt“

Diese Tradition konnte die Corona-Pandemie zwar verzögern, aber nicht verhindern. Der Greizer Wolfgang Seifert hat endlich die Himalaya-Kalender in Empfang nehmen können, um dessen Verkauf er sich seit nunmehr 15 Jahren kümmert. Der Verkaufserlös kommt zu 100 Prozent dem Waisenhauses mit integrierter Schule des „Poor and Orphan Children Relief Center“ in der Nähe von Nepals Hauptstadt Kathmandu zugute. „Für 2021 liegen zwei Kalender mit unterschiedlichen Motiven vor, eine Edition zeigt Landschaften, die andere Porträtaufnahmen nepalesischer Kinder“, sagt Seifert.

Derzeit würden 68 Mädchen und Jungen in der Einrichtung leben und lernen. „Grund für die Zunahme an jungen Bewohnern in den vergangenen Monaten ist auch hier Corona, allerdings nicht wegen überproportionaler Infektionszahlen“, so Seifert. Die Ursache liege darin, dass wegen der Pandemie keine oder kaum Touristen ins Land kommen und somit die Einnahmequelle weggebrochen sei. Familien, die Waisen aus dem Verwandtenkreis aufgenommen hätten, würden diese nun eher ins Heim geben, um ihre Überlebenschancen zu verbessern. „Ich weiß, dass die Lage in Nepal schlimm ist, dennoch jammern die Menschen nicht“, sagt Seifert.

Auch in diesem Jahr bestechen die jeweils dreizehn Fotografien vom Himalaya und den dort lebenden Menschen in Ausdruck und Schönheit. Porträtiert haben die schroffe und zugleich faszinierende Berg- und Lebenswelt wieder verschiedene Sherpas, gleichermaßen haben sie auch die warmherzigen Kinderporträts fotografiert. Mit den Aufnahmen schenken sie fesselnde Blicke auf Nepal. Und so verbreitet jede Aufnahme mehr als einen Hauch von Fernweh. Mindestens genauso wichtig ist jedoch die Hilfe und Unterstützung, die durch den Verkauf der Kalender die Waisenkinder erreicht.

Zu kaufen gibt es die Kalender in der Buchhandlung „Bücherwurm“ in Greiz.