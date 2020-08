Ausflug nach Lauscha

In Lauscha werden Christbaumkugeln noch traditionell in Handarbeit hergestellt.

Der Vogtländische Altertumsforschende Verein Hohenleuben fährt am 3. Oktober nach Lauscha in die Farbglashütte „Elias“. Unter coronabedingten Einschränkungen stehe der Besuch unter dem Motto „Dem Glas auf der Spur“, heißt es in einer Mitteilung.

Zu den Glasmachern am Ofen vorbei, zur Weiterverarbeitung durch das Röhren-Stäbelager und zu den Kunstglasbläsern, all das stehe auf der Agenda. Neben den Ausstellungsräumen könne auch die aktuelle Verkaufsausstellung besichtigt werden. Mittagessen gebe es in den Bürgerstuben an der Glashütte. Teilnehmer könnten sich zu den bekannten Öffnungszeiten in Hohenleuben melden.

Die Abfahrtszeiten zum Ausflug: Greiz-Gommla 6.40 Uhr, Zeulenroda Post 7 Uhr, Triebes Rathenauplatz 7.10 Uhr, Hohenleuben Markt 7.15 Uhr, Gera Hbf. 7.45 Uhr.