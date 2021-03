Greiz/Zeulenroda-Triebes. Ab 18. März tritt eine neue Corona-Allgemeinverfügung in Kraft.

Auf Weisung des Thüringer Gesundheitsministeriums hat der Landkreis Greiz am Mittwoch eine weitere Allgemeinverfügung erlassen müssen, in der die von der obersten Gesundheitsbehörde geforderten verschärften infektionsschutzrechtlichen Maßnahmen festgeschrieben sind und die ab Donnerstag in Kraft treten.