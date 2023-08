Ausgelassene Kinderstimmung beim Greizer Wochenmarkt

Greiz. Die Deutsche Marktgilde veranstaltet einen gut besuchten Schulstart-Tag auf dem Kirchplatz. Horte nutzen den Termin für einen entspannten Ausflug.

Zu einem Schulstart-Tag am letzten Ferientag in Thüringen hat am gestrigen Freitag die Deutsche Marktgilde, Niederlassung Dresden, auf den Greizer Wochenmarkt eingeladen.

Deren Vertreterin Katrin Schiel war vor allem dem Ordnungsamt der Stadt Greiz für die reibungslose Kooperation und die große Unterstützung bei diesem Unterfangen dankbar. „Die Amtsleiterin Melanie Pohle hat sich sehr eingebracht. Ihr ist es zu verdanken, dass die Kinder auf der Feuerwehr-Hüpfburg toben und spannende Technik inspizieren können. Leider war das Rettungsquad, das wir auch zeigen wollten, heute Vormittag im Einsatz, aber auch die Feuerwehrtechnik wurde vielfach von den kleinen Besuchern bestaunt“, sagt Katrin Schiel.

Die Pohlitzer Hortkinder bestaunten ein Fahrzeug der Greizer Stützpunkt-Feuerwehr, wo Patric Lehnert und Mario Pflock die Technik erläuterten. Foto: Ingo Eckardt

Man wolle den Wochenmarkt wieder in die Köpfe der Greizer bringen – das sei oberstes Ziel in Zeiten der Sperrung des Marktplatzes. „Noch läuft ja die Sanierung des Rathauses und leider können wir den Markt nicht nutzen – aber genau dort gehört ein Wochenmarkt nun einmal hin“, so die Dresdnerin, die mit ihrer Niederlassung seit 2021 für das Greizer Markttreiben verantwortlich ist. Große Sorge bereite ihr der „Geschäfteschwund“ am Markt, was für die Belebung der Stadt kontraproduktiv sei.

„Einen weiteren Aktionstag haben wir in Greiz im Advent geplant und hoffen, dass wir bald wieder auf den Marktplatz dürfen. Hoffentlich halten die Händler so lange durch“, meint Katrin Schiel.

Die nachdenklichen Worte taten der Ausgelassenheit der Kinder keinen Abbruch. Sie erlebten einen schönen letzten Ferientag, so auch die Hortkinder der Goethe-Grundschule, die damit eine vergnügliche Ferienzeit mit Besuchen des Wasserspielplatzes Reichenbach, einer Ausfahrt zum Geraer Tierpark, einer tollen Sommerparty, einem Kinobesuch in Greiz und einer lustigen Puppenankleideaktion im Sommerpalais abrundeten.