Wegen der anhaltend hohen Inzidenz im Landkreis Greiz zieht das Gesundheitsministerium nun doch Konsequenzen für die Impfreihenfolge. Für Menschen mit Hauptwohnsitz in dem Corona-Hotspot Landkreis Greiz wurde am Freitag die dritthöchste Impf-Prioritätsgruppe geöffnet.

Wegen der besonders hohen Zahl an neuen Corona-Fällen im Landkreis Greiz hat das Thüringer Sozialministerium die Impfregeln für die Region gelockert. Ab sofort können auch Menschen in der sogenannten Prioritätsgruppe 3 gegen das Coronavirus geimpft werden. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog