Ausverkauftes Haus in Greiz

„Andy Borg ist immer wieder Spitze, ansonsten hätte ich mich nicht mit meiner Freundin auf den Weg in die Vogtlandhalle gemacht“, erklärte die Greizerin Reinhild Bauer, bevor der bekannte Sänger und Entertainer die Show „Das Stadlfest unterwegs 2020“ vor ausverkauftem großen Saal eröffnete.

Kaum auf der Bühne der Greizer Vogtlandhalle, wurde er mit tosendem Applaus begrüßt. Vor allem, als er mit seinem Freund und Kollegen Mel Jersey ein von Mel komponiertes Lied über ewige Freundschaft sang. Mel begann seine Karriere als Schlagersänger bereits 1970. Bekannt wurde er mit Titeln wie „Lady of Love“, „Lisa, immer für dich“ und „Ich sitz’ zwischen zwei Stühlen“.

Außerdem schrieb er Titel für weitere Stars wie Florian Silbereisen, Roy Black und Mara Kayser. Seit dem Jahr 1984 steht Mel mit seiner Frau Judith auf der Bühne, die sich ganz besonders darüber freute, dass sie nach ihrer schweren Krankheit zum Auftakt der Deutschlandtournee in Greiz wieder auf der Bühne stehen und gemeinsam mit ihrem Mann einige ihrer erfolgreichen Titel singen konnte.

Das Duo gehört zu den erfolgreichsten Sängern der volkstümlichen Schlager. Voller Stolz berichteten sie auch davon, dass sie sogar in großer Aufmachung samt Foto auf der Titelseite der „The New York Times“ für ihre Erstplatzierung im Rahmen der Deutschen Hit Parade in den USA gewürdigt wurden. Sängerin Monique gehört ebenfalls zu den Stars, die mit Andy Borg auf Tournee geht. Die 1977 in der Schweiz geborene Künstlerin konnte das Publikum mit ihren Titeln und Späßen begeistern.

Gerade noch rechtzeitig aus Südtirol waren die Geschwister Niederbacher eingetroffen und haben sich sofort mit ihren Liedern in die Herzen der Besucher gesungen. Dabei überzeugten Manfred mit Akkordeon, Christine und Angelika mit ihrem Gesang und Andrea auf der Gitarre.

Im zweiten Teil der Veranstaltung hat auch Andy Borg mit dieser aktuellen Besetzung gemeinsam gesungen. Natürlich präsentierte er seine größten Hits mit einem musikalischen Feuerwerk, führte charmant durch die Show, gratulierte musikalisch mit allen Besuchern einem 74-jährigen Geburtstagskind im Publikum und ließ so manchen Gag steigen.

„Es war von Anfang an eine sehr schöne und unterhaltsame Veranstaltung, die mir richtig gut gefallen hat“, kommentierte Otto Jürgen aus Naitschau und sprach damit vielen im Saal aus den Herzen. Auch der Greizer Karl-Heinz Rüdiger war begeistert von diesem Abend. „Ich hatte schon ‘mal Gelegenheit Andy Borg zu treffen als ich noch jung war. In seinem Auftreten hat er sich nicht geändert, ist bodenständig geblieben, so, wie einer von uns“, sagte der Greizer am Ende der Veranstaltung.