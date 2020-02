Greiz. Erst qualmte das Auto in Greiz nur, dann stand es komplett in Flammen.

Auto brennt in Greiz komplett aus

Ein Auto hat am Donnerstagnachmittag in Greiz Feuer gefangen und ist komplett ausgebrannt. Wie die Polizei mitteilte, habe der 47-jährige Fahrer gegen 14 Uhr festgestellt, dass sein Auto im Motorraum qualmte. Daraufhin sei er auf einen Parkplatz in der Greizer Straße in Weida gefahren.

Als er allerdings bemerkte, dass der Wagen zu brennen begann, stellte er es auf einer Freifläche ab, um Schäden an anderen geparkten Autos zu verhindern. Das Auto brannte vollständig aus. Ein geparktes Auto wurde beschädigt. Der Mann blieb unverletzt. Auslöser für den Brand sei möglicher Weise ein technischer Defekt.