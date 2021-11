Autofahren unter Alkohol - In Haus eingebrochen

Greiz. Das sind die Polizeimeldungen für den Landkreis Greiz.

Pkw unter Einfluss von Alkohol geführt

Am gestrigen Mittwochabend kontrollierten Polizeibeamte in Mohlsdorf-Teichwolframsdorf einen 70-jährigen Autofahrer. Es stellte sich heraus, dass er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Test zeigte einen Wert von 0,57 Promille an. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Einbruch in unbewohnten Haus

Vom 1.10. bis 11.10. drangen bislang unbekannte Täter in ein unbewohntes Haus in der Hauptstraße in Neumühle ein. Sie durchsuchten das gesamte Objekt. Ob etwas entwendet wurde, muss noch ermittelt werden. Zeugen können sich an die Polizeiinspektion Greiz (Tel.: 03661-6210) wenden.

Pkw ohne Fahrerlaubnis gefahren

Einen 58-jährigen Autofahrer kontrollierten Polizeibeamte in der vergangenen Nacht in der Bahnhofstraße in Weida. Es stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.