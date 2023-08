Autofahrer mit 3,32 Promille in Greiz unterwegs

Greiz. Die Polizei hat in Greiz einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Mann hatte reichlich Alkohol intus.

In der Nacht vom Freitag zum Samstag wurde gegen 2.45 Uhr in der Reichenbacher Straße in Greiz ein Nissan gestoppt und kontrolliert. Wie die Polizei mitteilte , ergab ein Alkoholtest, dass der 44-jährige Fahrer mit dem stattlichen Pegel von 3,32 Promille unterwegs war.

Der Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

