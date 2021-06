An beiden Autos entstand Sachschaden. (Symbolbild)

Autofahrerin stößt in Greiz frontal mit anderem Wagen zusammen

Greiz In Greiz hat es einen Verkehrsunfall gegeben. Eine 68-Jährige wurde dabei verletzt.

Am Dienstagnachmittag hat eine 68-jährige Autofahrerin die Brunnengasse in Greiz befahren. Wie die Polizei mitteilte, geriet sie im Bereich einer Kurve jedoch zu weit in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden Auto frontal zusammen.

Die 68-Jährige wurde hierbei leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die 24-jährige Autofahrerin im anderen Wagen blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, wobei der Wagen der 68-Jährigen abgeschleppt werden musste. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen wurden aufgenommen.