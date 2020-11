Autor signiert Neuerscheinung

„Greiz – Stadt der Gründerzeit: Große und mittelgroße Wohnhäuser“ ist der Titel des dritten Bandes, welcher nun im Buchverlag König erschienen ist. In der kommenden Woche rechnet Verleger Gerd Elmar König mit den ersten druckfrischen Exemplaren. Der Band wird, wie seine Vorgänger auch, unter anderem in der Buchhandlung Bücherwurm als auch in der Tourist-Information erhältlich sein.

Zwei Signierstunden im Bücherwurm Anlässlich der Buchpremiere wird am Freitag, 11. Dezember, von 16 bis 18 Uhr zur Autoren-Signierstunde in die Buchhandlung Bücherwurm geladen. Anders als bei den ersten beiden Bänden werde es diesmal keinen Vortrag mit Lichtbildern vom Autor aufgrund der Corona-Situation geben, sagt Verleger Gerd Elmar König. „In diesem Jahr wird es so sein, dass Gottfried Rudolf seine Bücher signieren und die ein oder andere Frage des Lesers beantworten wird“, erklärt König. Eine zweite Signierstunde soll es dann noch einmal am 15. Dezember, von 15.30 bis 18 Uhr, geben. Große und mittelgroße Wohnhäuser Derzeit wird gerade die erste Auflage von 500 Exemplaren gedruckt, so König, der mit weiteren Drucken rechnet. „Schon die ersten beiden Bände liefen gut, weit über unsere Erwartungen hinaus. Noch heute sind Band eins und zwei gefragt und das nicht nur von Greizern. Die Bände gingen um die Welt“, schwärmt der Verleger. Während sich Band eins mit öffentlichen Gebäuden und Arbeitsstätten, Band zwei mit Kirchen, Villen und Geschäftshäusern beschäftigten, beleuchtet Band drei nun große und mittelgroße Wohnhäuser. „In dem mit vielen Farbbildern versehenen, 690 Seiten umfassenden dritten Band, dem umfangreichsten Buchprojekt, das in der Stadt Greiz bisher realisiert wurde, wird die deutschlandweit einmalige gründerzeitliche Bausubstanz der einstigen reußischen Residenzstadt in den Mittelpunkt gerückt, die zu Unrecht oft ins Vergessen geraten ist. Durch die geschichtlichen Abrisse der großen mehrgeschossigen Wohnhäuser, der mittelgroßen Wohnhäuser mit Backsteinverkleidung und Backsteindekor und Natursteindekor, insgesamt 75 gründerzeitliche Gebäude, mit der folgenden ausführlichen Erläuterung der Historismus-Architektur bis hin zum liebenswerten Detail ist es gelungen, von der Greizer Vergangenheit eine Brücke zu schlagen zur künftigen Entwicklung der Stadt“, beschreibt Verleger König das Werk, auf das es vielleicht einen vierten Band gibt.