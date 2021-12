B 92 in Dölau: Noch vor Weihnachten ist der erste Abschnitt fertig

Dölau. Die Grundsanierung der Bundesstraße 92 zwischen Elsterberg und Greiz zieht sich aber bis Ende kommenden Jahres hin.

Langsam neigt sich die Straßenbaumaßnahme an der Bundesstraße 92 in der Ortslage Dölau dem Ende zu. Die Kanäle und Leitungen sind bereits unter der Deckschicht „versteckt“, die ersten Borte für den Fußweg sind gesetzt und es wird gewerkelt, um bald schon den Abschnitt fertig zu stellen.

„Die Verkehrsfreigabe des zuerst im Rahmen einer größeren Maßnahme gebauten Abschnittes erfolgt bei entsprechender Witterung frühestens in der letzten Woche vor Weihnachten“, sagt Thomas Plötner, Sachgebietsleiter im Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr (TLBV). Die Fertigstellung des gesamten Projekts, das eine Straßeninstandsetzung zwischen Elsterberg und Greiz-Dölau vorsieht, ist bis 25. November 2022 geplant.

Die Kosten für die Maßnahme betragen nach Auskunft des TLBV gut 2,1 Millionen Euro. Den Großteil von 1,2 Millionen Euro steuert das TLBV bei, die Stadt Greiz muss rund 400.000 Euro aufbringen, der Zweckverband Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung Weiße Elster/Greiz (Taweg) finanziert etwa 450.000 Euro und weitere Versorgungsunternehmen sind mit zirka 65.000 Euro mit im Boot.

Vollsperrung vermeiden

Der Taweg hat Trinkwasser- und Abwasserdruckleitungen sowie den Schmutzwasserkanal neu verlegt. Die EV Greiz musste im Bereich der Gas- und Energieversorgung das Baufeld für den Straßen sowie Fuß- und Radwegebau frei machen, Steuerkabel und eine 20kV-Hochspannungsleitung verlegen. Die Telekommunikationsanbieter Vodafone und Telekom mussten das Baufeld für die Straßen und Fußwege ebenfalls beräumen.

Die TLBV finanziert die Straßenbaumaßnahme. Und gemeinsam mit der Stadt Greiz, die auch die Straßenbeleuchtung bezahlt, werden beide Bauträger anteilig Fuß- und Radwegbau, Baumpflanzung sowie die Erneuerung eines Durchlasses tragen.

Der Bau in vier Teilabschnitten wurde geplant, um eine Vollsperrung zu vermeiden. In der Ortslage Dölau wird der Verkehr derzeit mit Ampelreglung am Wasserschloss entlang geleitet.