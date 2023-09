Badespaß in Hohenleuben geht in die Verlängerung

Hohenleuben. Die Verantwortlichen vom Waldbad in Hohenleuben reagieren auf die aktuellen Sommertemperaturen mit längeren Öffnungszeiten.

Das Waldbad in Hohenleuben hat aufgrund des Wetters seine Öffnungszeiten verändert und den Sommer verlängert, wie die Organisatoren schreiben. Heute ist das Bad noch einmal ab 14 Uhr offen, auch für Donnerstag und Freitag prüft man das derzeit noch. Zwischen 14 und 17 Uhr ist es am heutigen Mittwoch auch möglich, nochmals das Schwimmabzeichen – also Seepferdchen oder deutsches Schwimmabzeichen – abzulegen.

Allerdings wird darauf hingewiesen, dass ab Mittwoch der Aufbau für das Summerfreeze beginnt und deswegen der Platz auf der Liegefläche eingeschränkt wird. Für die Veranstaltung werden während des Badebetriebs noch Karten verkauft.

Zur Tanz-Party Summerfreeze selbst wird dann am Samstag, 9. September eingeladen. Ab 19 Uhr stehen gleich mehrere DJs auf den zwei Bühnen und wollen für gute Stimmung sorgen.