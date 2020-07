Jasmin Schumann, Julius Plötner, Davut Öztekin, Heiner Limmer und Julia Sophie Freund (von rechts) an einem der angerichteten Schautische, die im Anschluss an die Prüfung von Arbeitskollegen, Angehörigen und Freunden begutachtet werden konnten. Sie sind fünf der insgesamt zehn erfolgreichen Bäckerprüflinge.

Bäckerlehrlinge meistern ihre Gesellenprüfung

Die angehenden Bäckergesellen aus Ostthüringen haben nach ihrer dreijährigen Ausbildung erfolgreich ihre Gesellenprüfungen gemeistert, wie die Handwerkskammer für Ostthüringen in Gera nun mitteilt. Die zehn jungen Frauen und Männer hatten dabei an der Berufsschule in Gera eine Vielzahl von Aufgaben zu bewältigen, um zu zeigen, dass sie sich während ihrer Lehrzeit umfangreiches Wissen und Können angeeignet haben.

So musste ein Schaubrot mit Dekor ebenso hergestellt werden, wie ein Roggenmischbrot und Roggenbrötchen. Gefordert waren außerdem belegte Roggenbaguettes sowie Milchzöpfe. Auch Teegebäck, ein Zwiebelkuchen sowie ein Thüringer Quarkkuchen waren herausfordernde Aufgaben zur Gesellenprüfung. Die Prüfungskommission war mit den Leistungen sehr zufrieden. Dabei wurde neben Aussehen und Geschmack bei der Bewertung das Augenmerk auch auf die Planung sowie die Durchführung der Arbeiten gelegt. Am Ende konnten sich alle zehn Prüflinge über die bestandene Prüfung freuen und sind von nun an Junggesellen in den handwerklichen Bäckereien der Region.

Die Ausbildung zum Bäcker dauert laut Handwerkskammer regulär drei Jahre beziehungsweise 36 Monate. Es handelt sich um eine duale Ausbildung in Betrieb und Berufsschule, die im Fall der Bäcker im Kammerbezirk Ostthüringen die Berufsschule Gesundheit, Soziales und Sozialpädagogik in Gera ist. Zu den Dingen, die während der Lehre beigebracht werden, gehören neben der Herstellung von verschiedensten Backwaren auch Dinge wie Arbeits- und Tarifrecht, das Umsetzen von Hygienevorschriften, die Handhabung der Geräte und Maschinen, die Lebensmittelkontrolle und die Kundenberatung. Laut Handwerkskammer werden in deutschen Bäckereien rund 400 Brotsorten und circa 1200 Arten Feingebäck hergestellt.

In der Lehrstellenbörse der Handwerkskammer werden Stand Freitagmittag elf freie Ausbildungsstellen angezeigt, darunter beispielsweise in Langenwetzendorf.