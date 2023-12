Bärlis, Schildis, Füchse und Pinguine in Zeulenroda-Triebes gebastelt

Zeulenroda-Triebes Plüschtiere selbst gestalten, dazu hat der Kinder- und Jugendverein „Römer“ in Zeulenroda-Triebes eingeladen.

Sein eigenes Plüschtier gestalten, dazu hatte am Montag der Kinder- und Jugendverein „Römer“ in Zeulenroda-Triebes in den Freizeitpark eingeladen und die Resonanz war super, sagt Franziska Markert, Vorsitzende des Vereins. Teenies waren ebenso eifrig dabei wie Muttis, die ihren kleinen Sprösslingen halfen, oder auch Jugendliche. So entstanden Bären, Füchse, Schildkröten oder Pinguine. Die Herstellung der Plüschtiere konnte der Verein kostenfrei anbieten dank einer finanziellen Unterstützung durch das Jugendforum Greiz.