Bäume in Greiz haben mit Trockenheit zu kämpfen

Greiz/Zeulenroda-Triebes. So geht die Stadt Greiz mit der Trockenheit und der Hitze um.

Auch wenn noch nicht alle Städte von einer prekären Situation hinsichtlich Trockenheit sprechen, haben die Stadtväter ihre Sauerstoffspender im Blick. „In der Stadt Greiz haben wir rund 800 Jungbäume im Gießplan“, erklärt der Greizer Bürgermeister Alexander Schulze. Wenn bewässert werden muss, kommt das Wasser aus dem kommunalen Brunnen im Bauhof. „Zu Spitzenzeiten benötigen wir 20 Kubikmeter Wasser pro Tag. Dann sind zwei wasserführende Fahrzeuge mit je 1.800 Liter Fassungsvermögen im Auftrag der Stadt unterwegs“, so Schulze. Während Greiz noch nicht über die Anschaffung von Zisternen nachdenkt, gibt es bereits Überlegungen in Zeulenroda.

Wasserspeicher in Zeulenroda

In der Doppelstadt hat die Bewässerung bereits begonnen. „Besonderes Hauptaugenmerk legen wir auf alle Jungbäume und jene, die in versiegelten Flächen stehen, da diese besondere Unterstützung brauchen, um sich entsprechend entwickeln zu können. Rund 250 Bäume werden bewässert, davon 150 mit Bewässerungssäcken je 75 Liter und 100 mit Drainageröhren“, so Hammerschmidt. Bis zu zweimal pro Woche bekommen die Jungsprosser das kühle Nass. „Ziel ist es, das Erdreich feucht zu halten, aber auch nicht zu viel zu bewässern, weil dann das Wurzelwerk der Bäume nicht mehr selbst auf Wassersuche geht und somit die Standfestigkeit der Bäume gefährdet wird.“

Aktuell bezieht die Stadt das dafür notwendige Wasser aus städtischen Teichen, da diese auch ausreichend mit Nährstoffen versehen sind und die Teiche derzeit über ausreichend Wasser verfügen. „Da wir kein Trinkwasser verwenden, fallen uns dafür keine Kosten an. Kosten werden ausschließlich für Personal und Technik aufgerufen – dies lässt sich aber schlecht beziffern. Rund 20 Stunden investiert ein Beschäftigter in den Frühjahrs- und Sommermonaten in die Bewässerung von Bäumen und anderen Bepflanzungen.“ Als grobe Kostenstelle gibt die Zeulenrodaer Stadtverwaltung rund 80.000 und 100.000 Euro an.

Auch Berga bewässert

Auch in der Stadt Berga werden vor allem junge Bäume mit Hilfe von Bewässerungssäcken bewässert. Diese werden mit Regenwasser aus der stadteigenen Zisterne am Bauhof befüllt. Weitere Wasserbehälter sind ebenfalls zur Gewinnung von Regenwasser installiert. „Derzeit werden zusätzlich noch zwei Regenwassertanks eingerichtet“, sagt Bauamtsleiterin Kathleen Popp.