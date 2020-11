Greiz. Mitarbeiter der Baldauf GmbH Forst- und Baumpflegebetrieb aus dem Harth-Pöllnitzer Ortsteil Burkersdorf und der Greizer Subunternehmer Torsten Kniebel haben im Auftrag des Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr – Region Ost verkehrsgefährdende Bäume an verschiedenen Stellen am Rand der Landesstraße 2344 zwischen Greiz und Neumühle gefällt. Wegen der durch Trockenheit entstandenen Schäden an weiteren Bäumen müssen sie auch an anderen Straßen des Landkreises gefällt werden.