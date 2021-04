Bahn repariert Gleise im Pöllwitzer Weg

Im Jahr 2014 wurde die Straße am Bahnübergang „Pfefferleite“ erweitert. Nun wird wieder gebaut.

Pöllwitz. Die Straße nach Zeulenroda wird dafür gesperrt.

Durch die Bundesbahn AG werden Reparaturarbeiten im Gleisbereich des Bahnübergangs im Pöllwitzer Weg erfolgen. In Folge dessen macht sich die Sperrung der Landstraße zwischen Zeulenroda und Pöllwitz erforderlich, so informiert die Stadtverwaltung Zeulenroda-Triebes. Die Sperrung erfolgt im Zeitraum vom 23. bis 27. April.

Die Arbeiten könnten nur unter einer Sperrung des gesamten Straßenverkehres durchgeführt werden. Eine Umleitung in diesem Zeitraum von und nach Zeulenroda erfolge über Pöllwitz – „Stern“ – Pausaer Straße. Um den Bauzeitraum so kurz wie möglich zu halten, würden die Arbeiten auch in der Nacht fortgesetzt.

Der Umleitungs- und Beschilderungsplan sei unter www.zeulenroda-triebes.de einzusehen und es wird um Verständnis gebeten.