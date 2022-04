Bahnübergänge in Triebes werden erneuert

In Triebes wird an den Bahnübergängen gebaut.

Zeulenroda-Triebes. Autofahrer müssen sich auf einen Umweg einstellen.

Seit dieser Woche ist der Triebeser Bahnübergang in Richtung Dörtendorf gesperrt. Die Deutsche Bahn saniert die Bahnübergänge in Triebes grundhaft. So werden nicht nur die Schwellen und Gleise an den Übergängen ausgetauscht, auch der Straßenbelag wird erneuert.

In der kommenden Woche ist dann der Bahnübergang in der Triebeser Hauptstraße dran. Auch hier seien Arbeiten am Bahnkörper notwendig, die überwiegend in der Nacht ausgeführt werden, da sonst der Bahnverkehr unterbrochen werden müsste. Von Montag, 2. Mai, ab 18 Uhr bis Montag, 9. Mai, 8 Uhr sei dieser Bereich für den Gesamtverkehr gesperrt.

Eine entsprechende Umleitungsstrecke in Richtung Gera erfolge vom Rathenauplatz aus über die Bahnhofstraße, die Puschkinstraße und Bebelstraße. Die Verkehrsführung in Richtung Zeulenroda erfolge über den Triebesgrund.