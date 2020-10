Zum heutigen internationalen Tag der Ballonkünstler – ins Leben gerufen wurde dieser kuriose Feiertag im Jahr 2000 durch den US-Amerikaner Jeff Brown und wird jeweils am ersten Mittwoch im Oktober begangen – fragen wir Ballonkünstler Sven Mlejnek.

Was bedeuten Ihnen Luftballons?

Luftballons bedeuten für mich Erinnerungen an Kindertage – welches Kind war und ist nicht fasziniert von Luftballons!? Des weiteren verbreiten sie sehr viel Freude.

Luftballons richtig in Szene gesetzt bescheren den meisten Menschen auch Emotionen. Ich denke dabei zum Beispiel an einen Hochzeitsantrag, ein tolles Luftballongeschenk zu jedem Anlass oder auch die Verwandlung eines schlichten Raumes durch eine geniale Luftballondekoration in eine tolle Location zum Feiern.

Wen verzaubern Sie am liebsten mit was?

Egal ob Kinder oder Erwachsene. Man kann alle mit tollen Luftballon-Kreationen ver- oder bezaubern. Leuchtende Kinderaugen sowie lächelnde und staunende erwachsene Menschen sind das Ergebnis unserer Arbeit.

Inwieweit erschwert Corona derzeit ihre Arbeit?

Rückblickend für dieses Jahr muss ich sagen, dass durch Corona der Großteil an öffentlichen Veranstaltung weggebrochen ist.

Volksfeste, Vereinsfeiern, Firmenjubiläen, all diese Veranstaltung gab es in diesem Jahr nicht.

Zum Glück habe ich mich nie nur auf diese großen Veranstaltungen konzentriert. So konnte ich in diesem Jahr – trotz Corona – doch einige private Geburtstagsfeiern für Kinder als auch für Erwachsene oder auch Hochzeiten, aber auch Veranstaltungen in Kindertagesstätten zum Beispiel zum Kindertag als Zauberkünstler und Ballon-Entertainer durchführen.