Jörg Wiesenhaken, Vorsitzender des Cossengrün e.V., am Eingang der ehemaligen Grundschule, in der im März ein kleiner Dorfladen eröffnen soll.

Bauarbeiten an Ex-Schule in Cossengrün schreiten voran

Dass die Arbeiten an der ehemaligen Schule in Cossengrün vorangehen, ist nicht mehr zu übersehen. Die vordere Fassade erstrahlt schon seit einigen Wochen in neuem Glanz, auch an der Fachwerkseite waren die Vereinsmitglieder emsig am Werk.