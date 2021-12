Bauarbeiter aus Zeulenroda-Triebes: Morgens einen Vitamintrunk

Zeulenroda-Triebes. Drei Fragen an Jens Wyrobczyk zur Arbeit in der kalten Jahreszeit.

Ob bei Dauerregen wie in der vergangenen Woche, bei Schneegrieseln oder Minustemperaturen – die Bauarbeiter der Zeulenrodaer Firma „ZeuTie“ bewältigen ihre Aufgaben täglich im Freien. Auch jetzt, wo die feuchte Kälte nicht gerade angenehm ist. Manche von ihnen arbeiten dabei sogar mit offener Jacke. Zu ihnen gehört Jens Wyrobczyk aus Mühltroff, der gerade zusammen mit seinen Kollegen die Wasserleitung am Plattenbau in der Grünlerstraße in Zeulenroda verlegt. Wir wollten wissen, wie er sich fit hält.

1. Macht es Ihnen gar nichts aus, bei den Temperaturen um den Gefrierpunkt im Freien zu arbeiten?

Nein, ich mache das schon seit Jahrzehnten und habe mich daran gewöhnt. Ich habe in der damaligen Melioration gelernt und seit dieser Zeit bin ich auf dem Bau. Frische Luft ist in dieser Situation doch viel besser, als in geschlossenen Räumen zu arbeiten.

2. Wie halten Sie sich fit?

Erstens bin ich mittlerweile abgehärtet. In der Freizeit spiele ich seit 51 Jahren Fußball, gehe natürlich auch am Wochenende mit der Familie spazieren im Wald. Zur Zeit trinke ich morgens immer einen Vitamintrunk. Der besteht aus Zitrone, Ingwer und Honig. Und ich ernähre mich gesund, also ich esse viel Obst und Gemüse. Geraucht wird nicht.

3. Haben Sie denn auch mal eine Erkältung?

Klar, ich bleibe nicht ganz davon verschont. Aber ich glaube, etwas abgehärtet sind wir alle, wir vom Bau. Einfach durch das Arbeiten im Freien. Corona hat mich bisher verschont. Wir müssen uns auch täglich morgens in der Firma vor Arbeitsbeginn testen lassen.