Bauern- und Trödelmarkt lockt nach Lunzig

Lunzig. Am Sonntag wächst der kleine Ort erneut um ein Vielfaches. Die Gäste erwartet schon ab Samstag viel Programm.

Wenn vor allem am Sonntag wieder tausende Menschen nach Lunzig strömen und der kleine Ort seine Einwohnerzahl spontan vervielfacht, dann ist Bauern- und Trödelmarkt und eine jahrhundertealte Tradition wird fortgeführt.

Los geht das kleine Fest, das rund um den Markt organisiert wird, schon am Samstag, 29. Juli, mit Festplatzbetrieb, Preiskegeln (ab 16 Uhr) und Disko-Musik mit N-Projekt (ab 20 Uhr), verrät Marktmeister Thomas Scheffel. Gerade für die jüngeren Besucher will man einiges auffahren: Karussell, Losbude, Dosenwerfen und mehr.

170 Stände sind bereits gemeldet

Der Haupttag wird aber sicher wieder der Sonntag, 30. Juli, werden. Der Bauern- und Trödelmarkt öffnet um 7 Uhr seine Tore, ab 10 Uhr startet der Festplatzbetrieb wie am Vortag. Ab 9 Uhr kann die kleine historische Ausstellung zur Ortsgeschichte im Lunziger Schloss angeschaut werden, ab 11 Uhr ist ein Platzkonzert mit der Blaskapelle „Eimberg-Musikanten Kottengrün“ geplant. Auch soll es eine kleine Traktorenschau geben.

Der Höhepunkt wird aber das Markttreiben an den 160 bis 170 Ständen, die sich bisher angemeldet haben. Entlang der Straße durch den Ort, die am Sonntag für jeglichen Verkehr zwischen 7 und 17 Uhr gesperrt ist, sind sie aufgebaut. Scheffel freut sich, dass schon nach der Pandemie und auch in diesem Jahr die Nachfrage nach Standplätzen sehr hoch gewesen sei. Dankbar ist er auch, dass wieder circa 50 Helfer gewonnen werden konnten, die am Wochenende hinter den Kulissen wirbeln: „Ohne sie und die Sponsoren wäre das alles nicht möglich“. Er weist noch darauf hin, dass es wieder genügend Parkplätze am Ortseingang und -Ausgang geben wird.

Der Eintritt zum Markt und dem Fest am Samstag ist frei. Es wird eine kleine Parkgebühr erhoben. Mehr Infos: www.lunzig-markt.de.