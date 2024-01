Fast vierzig Landwirte waren bereits am Donnerstag einem Aufruf gefolgt, in einer Sternfahrt nach Miesitz im Saale-Orla-Kreis zu fahren. Die Proteste sind berechtigt.

Meinung Bauernproteste in Greiz und Umgebung berechtigt, aber eine Gratwanderung

Greiz/Zeulenroda-Triebes Die Bauernschaft geht auf die Straße – just im 500. Jahr des Beginns des Bauernkrieges. Auch diesmal schließen sich dem Protest auch andere Branchen an.

Im Jahr 1524 gingen in Deutschland Bauern mit ihren Arbeitsgeräten gegen ihre Herrschenden vor – damals vor allem in Sachsen, Bayern, Thüringen, Österreich und der Schweiz. Zwei Jahre lang kämpften damals die Landwirte einen religiös motivierten Bürgerkrieg gegen die konservativen, katholischen Herrschenden, in einer Zeit des startenden Protestantismus. Damals forderten die Bauern ihre Menschen- und Freiheitsrechte ein.

Demonstrationen mit Trecker statt mit Mistgabeln wie vor 500 Jahren

500 Jahre später sollen die Landwirte verhindern, dass Subventionen zurückgedreht werden – für billigeren Agrardiesel und Kfz-Steuer-Befreiung kämpfen sie mit ihren Treckern. So wie einst die Bauern mit den Mistgabeln den Adel beeindruckten, so beeindrucken heute die Trecker auf den Straßen, die hin und wieder auch mal eine Autobahnauffahrt blockieren und das mobile Leben zum Erliegen bringen.

Berechtigte Proteste dürfen Trittbrettfahrern keine Chance geben

Dabei müssen die Bauern sich diesmal echt „bauernschlau“ verhalten, denn ihr Protest ist eine Gratwanderung: Zum einen müssen sie aufpassen, dass sie den Rückhalt der Bevölkerung behalten. Wenn man im Stile von Klimaklebern Autobahnen blockiert, hat das Verständnis der Menschen schnell ein Ende. Zum zweiten müssen die Bauern immer erklären, warum man für die Erhaltung einer Subvention protestiert, obwohl man doch den Subventionsirrsinn selbst oft und laut beklagt. Und zum dritten müssen die Landwirte aufpassen, dass nicht irgendwelche Trittbrettfahrer den berechtigten und demokratisch legitimierten Protest kapern und zum Generalstreik aufrufen.

Übrigens teile ich nicht die Einstellung, dass ein Generalstreik in Deutschland völlig ungesetzlich wäre, wie manche Zeitgenossen behaupten. Er ist lediglich nicht durch das tarifliche Streikrecht gedeckt. Politische Streiks sind zwar nicht wie in anderen europäischen Ländern erlaubt – aber eben auch nicht explizit verboten.