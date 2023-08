Die Abrissarbeiten in der Zeulenrodaer Straße in Greiz

Baufälliges Haus in Greiz wird abgerissen

Greiz. In der Zeulenrodaer Straße in Greiz rollen gerade die Bagger.

Das Haus in der Greizer Zeulenrodaer Straße mit der Nummer 32 wird derzeit abgerissen. Grund ist eine Ersatzvornahme (der eigentlich Verantwortliche handelt nicht) des Landratsamtes Greiz, wie uns dieses auf Nachfrage mitteilt. Das Haus, das schon länger unter Beobachtung stand, ist akut einsturzgefährdet und muss deswegen unmittelbar abgerissen werden, nachdem das Landratsamt eine Baufirma gefunden hatte. Mit den Arbeiten wurde nun der Baggerbetrieb Burkhardt aus Thonhausen im Altenburger Land beauftragt, der seit einiger Zeit vor Ort schon zu Gange ist. Dafür ist die Zeulenrodaer Straße in diesem Bereich halbseitig gesperrt, der Verkehr wird über Ampeln geregelt.

Blick in die Geschichte

Die Kosten für die Maßnahme liegen laut Landratsamt bei rund 72.000 Euro. Abschließen will man den Abriss voraussichtlich in der nächsten Woche.

Vor dem Zweiten Weltkrieg befand sich in dem betroffenen Gebäude noch das Gasthaus „Zum Quirltal“. Es wurde von Alfred und Paula Winter bewirtschaftet. Seinen Namen hatte es erhalten, weil an diesem Punkt der Geschichte der Quirlbach noch offen und direkt gegenüber der Gaststätte vorbeilief. Bekannt war das Gasthaus in Greiz auch als Treff kommunistisch gesinnter Einwohner.