Baugeschehen im Oberen Schloss in Greiz wird vorgestellt

Greiz. Zum Gespräch mit Michael Hendel wird am Tag des offenen Denkmals, 10. September, eingeladen.

Das zweite Schlossgespräch des Fördervereins Oberes Schloss ist für den Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 10. September, geplant. Ab 14 Uhr will man sich in der Remise im Kassenhaus, Haus zwei, dem Thema „Über den Dächern von Greiz“ widmen. Michael Hendel will das Baugeschehen im Oberen Schloss vorstellen und viele Fotos zeigen und Anekdoten erzählen. Der Förderverein freut sich auf viele Interessierte.

Dazu passend wird am Sonntag ab 11 Uhr eine Ausstellung im Unteren Schloss eröffnet, die die thüringische Residenzlandschaft – und damit auch Oberes und Unteres Schloss – in den Fokus nimmt. Unter dem Titel „Auf dem Weg zum Weltkulturerbe: Thüringer Schlösser und Burgen“ will man nachzeichnen, welche Schritte notwendig sind, um nach dem thüringisch-bayrischen Antrag das Weltkulturerbe zu erreichen.

Neun Residenzen an acht Orten – zwei in Greiz – haben sich mit dem Antrag 2021 auf den Weg zum Unesco-Welterbe gemacht. Die Kultusminister-Konferenz soll in diesem Herbst über die neuen deutschen Welterbe-Kandidaten entscheiden.

„Erlebbar werden hier die große Dichte und Vielfalt der Burgen, Schlösser und zugehörigen Gärten und Parks in Thüringen. Mit dabei sind große wie kleine, bekannte und bislang unbekanntere Anlagen aus dem gesamten Freistaat. Dabei verweist die Ausstellung auch auf die zahlreichen Sammlungen, Museen und Ausstellungen der verschiedenen kulturellen Institutionen in den Burgen und Schlössern“, heißt es in der Ankündigung. Die Sonderausstellung ist dann bis 29. Oktober in Greiz zu sehen, bevor sie in andere Orte umzieht.

Das Museum im Unteren Schloss ist am Denkmaltag am Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet.