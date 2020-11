Baulärm statt Konzertmusik

In der Kulturgarage des Vereins Alte Papierfabrik Greiz ist es still geworden, zumindest was die Musik betrifft, die sonst regelmäßig durch den Raum schallt. Seit Monaten hat hier kein Konzert mehr stattgefunden, die paar die es gab, konnten nur draußen durchgeführt werden. Und doch: „Wir verlieren uns nicht in Depressionen, auch wenn es ein harter Schlag gegen die Kulturbranche war“, sagt der Vereinsvorsitzende Peter Schmidt. Im Gegenteil.

Gerade die Winterzeit sei sonst eigentlich die, „in der wir richtig viel machen“, erklärt Schmidt, betont aber auch, dass es den Verein nicht so stark wie andere getroffen hat. Doch ob Halloween, Konzerte, Lesungen oder die traditionellen Weihnachtsveranstaltungen, sie alle fallen in diesem Jahr aus. „Wir haben alles bis Ende Februar auf null heruntergefahren.“ Das hat natürlich zum einen mit der Corona-Pandemie und ihren Auflagen zu tun. Es ist aber auch dadurch bedingt, dass man die vergangenen Wochen und Monate nutzte, um Dinge zu erledigen, zu denen man sonst eher nicht kommt. Darunter fallen zum Beispiel die Sortierung des Lagers aber auch bauliche Dinge wie Pflasterarbeiten im Hof. Der größte Brocken ist aber die Kulturgarage selbst, die derzeit ein komplett neues Gesicht erhält. Grund ist das Neustart-Programm des Bundes, über das der Verein schon im April Fördermittel genehmigt bekam. Nach Monaten soll nun endlich das versprochene Geld fließen. Gedacht sind die Fördermittel, um die Kulturgarage und andere Räume auf dem Gelände aufzurüsten und den Anforderungen der Pandemie anzupassen. Dazu zählen Dinge wie ein Besucherleitsystem, Plexiglasscheiben oder Toiletten für die Mieter der Proberäume, damit diese einen von Besuchern getrennten Zugang haben. Das größte Vorhaben ist die Digitalisierung der Kulturgarage, damit in Zukunft Konzerte auch über das Internet gestreamt werden können, falls Gäste nicht vor Ort sein dürfen. Dafür werden unter anderem Kameras, ein Digitalmischpult oder eine komplette neue Elektroanlage benötigt. Da alles von den Mitgliedern eingebaut wird, benötigt es Zeit bis Februar. Wenn alles fertig ist, will man auch anderen gemeinnützigen Vereinen diese Möglichkeiten zur Verfügung stellen.