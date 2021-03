Baumstümpfe für einen guten Zweck

Zeulenroda-Triebes. Matthias Weinert erläutert dem Bürgermeister Nils Hammerschmidt (links) seine Vorstellungen und die seiner Kollegen, wie die Baumstümpfe eines Spitzahorn und einer Kastanie und ein Ahorn, noch Verwendung finden könnten. Aus den rund eineinhalb Tonnen schweren Gehölzen könnte ein Tauschbaum mit Aufbewahrung und Abdeckung für Bücher entstehen. Zukünftig soll der Tauschbaum dann seinen Platz am Lesebalkon am Zeulenrodaer Meer bekommen. Die ehemaligen Straßenbäume mussten gefällt werden. Die Stadt Zeulenroda-Triebes verfügt noch über keinen Platz an dem Bücher getauscht werden können.