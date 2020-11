Baumverlust auch im Greizer Park

Die Folgen des Klimawandels machen auch vor gut behüteten Gartendenkmalen nicht halt, auch nicht vor dem Fürstlich Greizer Park. Durch anhaltende Trockenheit hat allein die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten (STSG) – zu der auch der Fürstlich Greizer Park gehört – in den vergangenen drei Jahren bereits Schäden von gut 1,5 Millionen Euro zu verzeichnen, sagt Pressesprecher Franz Nagel.

Parkverwalter Michael Schmidt kennt seine „Sorgenkinder“. „Unser Park ist auch gekennzeichnet vom Klimawandel, auch wenn es bei uns hier in Greiz noch nicht ganz so schlimm ist, wie in anderen Parkanlagen der Stiftung. Wir haben einzelne Gehölzgruppen und Einzelbäume, die besonders betroffen sind.“

Im Frühjahr muss gefällt werden

Schmidt zeigt auf eine Weymouthkiefer, die in einer Gehölzgruppe am Wegesrand steht. „Vor fünf Jahren war sie noch komplett grün“ erzählt er. Jetzt ist sie es nicht mehr. Große Äste mit braunen Nadeln sind nicht zu übersehen. Bereits in den vergangenen Jahren wurden immer wieder tote Äste ausgeschnitten, damit sie nicht auf den Weg des Parkes fallen. Gleich neben der Weymouthkiefer steht eine zweite Kiefer. „Die ist etwa 105 Jahre alt. Auch sie muss weg, genauso wie zwei Omorika-Fichten, die ebenfalls Wasser geschwächt und vom Borkenkäfer befallen sind“, sagt Schmidt. Die Ausschreibung für die Baumfällarbeiten laufe bereits. Insgesamt seien es etwa zehn Bäume, die im kommenden Frühjahr dem Park entnommen werden. Gut zweistellig sei die Zahl der Bäume, die krank sind.

Ersatz aus eigener Zucht

Schmidt zeigt im Fürstlich Greizer Park auf eine Gehölzgruppe, die krank ist. Die große Weymouthkiefer wird im Frühjahr gefällt werden. Foto: Tina Puff

Der Motorsäge zum Opfer fällt auch eine fast 210 Jahre alte Rotbuche, deren Stamm einen Umfang von gut fünf Metern erreicht hat. Sie steht vor dem Sommerpalais am Elsterufer. Auch wenn dieser Baum schon in der Alterungsphase ist, wie Schmidt erklärt, ist das ein großer Verlust. Die Buche leidet an der Schleimflusskrankheit. Zu sehen an großen orange- bis schwarzfarbenen Flecken, aus denen Harz läuft. Am Stammende fehlen auch schon große Teile der Rinde.

Schmidt erklärt, dass man alles daransetzt, dass es den Pflanzen im Park gut geht. „Auch wenn es dieses Jahr mit dem Wetter bisschen besser aussah, wir müssen nach wie vor gießen. Das ist aber eine riesen Herausforderung. Eine 150-jährige Eiche bräuchte bis zu 600 Liter am Tag, das kann man nicht gießen“, erklärt Schmidt die Schwierigkeit. Abhängig von den Regenmengen im Winter werde man im Frühjahr mit dem Gießen neu starten. Man habe auch schon einmal über Düngung nachgedacht, denn auch das könne den Stress der Bäume minimieren. Die Bäume die dem Park entnommen werden, werden wieder ersetzt, so Schmidt. „Wir ziehen die Bäume entsprechend des Parkbestandes aus eigenen Materialien entsprechend der denkmalpflegerischen Zielsetzung selbst.“ Es werden eher kleine Bäume sein, die gepflanzt werden. Schmidt erklärt es damit, dass kleine Bäume besser anwurzeln.

„In den Jahren 2018 bis 2020 lagen die Verluste mehr als 100 Prozent über dem vorher üblichen Jahresdurchschnitt. Die gewohnten Altersverluste von rund 90 Bäumen pro Jahr sind in dieser alarmierenden Zahl nicht enthalten“, heißt es von der Stiftung.

Die sieben Mitarbeiter des Greizer Parkes beseitigen derzeit Totholz und vor allem Laub. Es gilt, eine Fläche von etwa 30 Hektar zu säubern, sagt Schmidt. „Das Laub muss zum Schutz unserer Magerpflanzen weg, nur an bestimmten Extensivgruppen kann ein wenig Laub verbleiben“, sagt der Parkverwalter.