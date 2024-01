Baumverlust im Fürstlich Greizer Park

Greiz Im Greizer Park ist es zu einem Baumverlust gekommen. Nahe der Rotunde brach am Mittwoch ein großer Teil einer Linde ab.

Nach einem Baum-Abbruch musste der nahegelegene Weg gesperrt werden, da der Schaden und die damit verbundene Gefahr kurzfristig beseitigt werden musste.

Bereits im Dezember hatte die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten einige Wege im Park zur Sicherheit der Gäste sperren müssen. Die regelmäßig durchgeführten Baumkontrollen hatten Handlungsbedarf an zahlreichen Bäumen ergeben. Die Sicherungsarbeiten an den Bäumen sollen im Februar abgeschlossen werden.

Die Zahl der Baumverluste in den Parks und Gärten der STSG hat in den vergangenen Jahren erheblich zugenommen. Vor allem Trockenheit und Stürme als Folgen des Klimawandels haben den historischen Baumbeständen zugesetzt. Bei der Pflege der Parkanlagen bindet die Verkehrssicherung an Bäumen deshalb zunehmend die Arbeitskraft der Mitarbeiter.