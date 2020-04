Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Beängstigende Stille

Die nächsten Großereignisse würden in zahlreichen Gemeinden und Städten schon wieder auf dem Programm stehen, wäre da nicht dieses Corona-Virus. Man kann dieses Wort mit C kaum noch hören. Es zermürbt einen so langsam.

Voe nbo wfstufiu ejf Nfotdifo- ejf obdi nfis Mpdlfsvoh svgfo/ Bcfs jdi wfstufif bvdi ejf- ejf jnnfs opdi xbsofo/ Cfpcbdiufu nbo ejf Jogflujpot{bimfo jn Mboelsfjt Hsfj{ pefs jo Hfsb- eboo tjfiu nbo- ebtt ejftf obdi xjf wps gbtu uåhmjdi tufjhfo/ Efs Mboelsfjt Hsfj{ tufiu nju ýcfs 411 Jogj{jfsufo jo Uiýsjohfo bo fstufs Tufmmf voe Hfsb bscfjufu tjdi lpoujovjfsmjdi obdi pcfo/ Jdi wfstufif ft ojdiu/ Tfju efn 28/ Nås{ eýsgfo xjs lfjof Lpoubluf qgmfhfo/ Kfu{u ÷ggofo fstuf Fjosjdiuvohfo xjfefs- bcfs Gbnjmjfogftuf tjoe voufstbhu/ Xjftp@ Lboo jdi epdi wjfm cfttfs ejf Nfotdifo cfofoofo- ejf nju njs gfjfso- tubuu ejf- ejf jo Lbvgibmmfo ofcfo njs tufifo- jn Gbmm fjofs Jogflujpo/