Beethovens Neunte in Greiz: Aktuell wie vor 200 Jahren

Greiz. Philharmonie-Intendant Stefan Fraas erklärt, warum Beethovens 9. Sinfonie auch heute noch aktuell ist.

Zum morgigen „Tag der Deutschen Einheit“ spielt nach längerer Zeit die Vogtland-Philharmonie in der Greizer Stadtkirche St. Marien. Dabei kommt Beethovens berühmte 9. Sinfonie zu Gehör. Philharmonie-Intendant Stefan Fraas erklärt die Hintergründe.

1. Warum spielen Sie die 9. Sinfonie zum „Tag der Einheit“?

Beethovens Neunte kann man immer spielen, weil sie völkerverbindenden Geist in sich trägt. „Alle Menschen werden Brüder“ ist heute so aktuell wie vor 200 Jahren und in 200 Jahren. Außerdem ist es eine schöne Tradition zum Neustadtfest am 3. Oktober. Oft wird das Stück zu Silvester gespielt, aber wegen der Fülle unserer Konzerte in dieser Zeit lässt sich das nicht realisieren. Ich freue mich, dass wir erstmals seit vier Jahren die „Neunte“ wieder in der Stadtkirche spielen können.

2. Das Werk gilt als Revolution in der Musikgeschichte, warum?

Vor allem natürlich wegen der Hinzunahme eines Chores in einer Sinfonie. Dazu kommt eine breitere Instrumentierung mit Piccoloflöte, Kontrafagott, Posaunen und Schlagzeug. Das war eine ungeheure Neuerung in dieser Zeit. Das Werk hat auch für uns Musiker eine unfassbare Tiefe – auch durch das Wissen, dass Beethoven aufgrund seiner fortgeschrittenen Taubheit seine 9. Sinfonie selbst nicht mehr hören konnte.

3. Wer wird alles mitwirken beim festlichen Konzert?

Dorian Keilhack wird dirigieren. Für den Gesangspart sorgen die Singakademien Chemnitz und Gera und die Solisten Elena Fink, Sonja Koppelhuber, Victor Campos Leal und Markus Simon.