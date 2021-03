Brigitta Panzner (links) und Barbara Komorowski leiten den Awo-Ortsverein Berga und bedauern es sehr, dass sich der Handarbeits- und der Keramikzirkel dieses Jahr nicht am Osterpfad beteiligen können.

Berga. Seit Juli keine Treffen in Bergas Begegnungsstätte der Arbeiterwohlfahrt. Dringend benötige Medienschulung für Senioren ruht

Osterhasen, Hühner und Eier aus Ton bleiben zu Ostern hinter verschlossenen Türen. Das teilt der Ortsverein der Arbeiterwohlfahrt(Awo) in Berga mit. Denn coronabedingt finden seit Juli letzten Jahres weder Handarbeits- noch Keramikzirkel in der Begegnungsstätte am Markt statt.