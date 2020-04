Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Behörde richtet Notdienst ein

Die Fahrerlaubnisbehörde des Landkreises Greiz hat für ganz dringende, unaufschiebbare Vorgänge einen Notdienst eingerichtet. Das teilt das Landratsamt Greiz am Mittwoch mit.

Bürger, die wegen unaufschiebbarer Angelegenheiten diesen Dienst in Anspruch nehmen müssen, werden gebeten, sich zunächst per E-Mail mit ihrem Anliegen an die Behörde zu wenden. Sie erhielten dann nach Prüfung der Dringlichkeit einen Termin für ihr persönliches Erscheinen.

Für die übrigen Bereiche der Straßenverkehrsbehörde gelte weiterhin die Schließung der Behörde für Publikumsverkehr, so das Landratsamt Ausgenommen davon ist die Zulassungsstelle, die seit 1. April einen eingeschränkten Dienstbetrieb für Zulassungsdienste eingerichtet hat.

Kontakt für Terminvereinbarung: ordnungsamt@landkreis-greiz.de