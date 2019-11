In Zeulenroda-Triebes musste Bürgermeister Herausforderung wie diese Fahrt auf dem Einrad in Angriff nehmen .

erga/Zeulenroda-Triebes. In Zeulenroda-Triebes und Berga wird der Rathaussturm auf das Wochenende verlegt

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bei den Narren ticken Uhren anders

B Eigentlich war die offizielle Karnevalseröffnung am 11. November. Doch bei den Narren ticken die Uhren bekanntlich ohnehin etwas anders. Deshalb pfeift man in Berga und Zeulenroda-Triebes traditionell auf die Schnapszahl-Konvention und verlegt den Startschuss für die fünfte Jahreszeit stets auf den folgenden Samstag. „Wir wollen ja möglichst viele Leute dabei haben“, sagt Bernd Polster der Präsident des Bergaer Karneval-Clubs (BKC).

In Berga wird nach drei Jahren erstmals wieder das Rathaus gestürmt

So kamen am Samstag um 11.11 Uhr vor dem Rathaus in Berga auch zahlreiche Menschen zusammen, um den Bürgermeister dazu zu bewegen, den Schlüssel zur Stadt rauszurücken. Der gab schließlich auf. „Wenn ich den Schlüssel zurück bekomme, dann habt ihr hoffentlich alle Probleme gelöst und die Stadt ist schuldenfrei“, sagte Bürgermeister Heinz-Peter Beyer (parteilos). Es war das erste Mal seit 2016, das wieder ein Rathaussturm stattfand.

So waren am Samstag alle Probleme für ein paar Stunden weit weg. Die Prinzengarde und die Kindertanzgruppe unterhielten die Zuschauer bestens. „Wir sind stolz darauf, dass wir wieder mehr als 80 Leute zusammen haben, die im Verein mitwirken“, sagt Bernd Polster.

Immerhin gibt es den BKC schon seit 55 Jahren. Nach der Wende habe es ein paar Flautenjahr gegeben, doch heute stehen man wieder mit beiden Beinen fest in der Vereinskultur der Stadt, so Bernd Polster.

In Zeulenroda muss der Bürgermeister erstmal gefunden werden

In Zeulenroda-Triebes stürmten pünktlich um 11:11 Uhr die Kinder auf das Rathaus zu und machten sich auf die Suche nach dem Bürgermeister. Erst als alle Kinder riefen „Bürgermeister piep einmal“ und ein leiser Piepton aus Richtung Bürgermeisterzimmer schallte, hatten sie das Stadtoberhaupt zwischen zwei Regalen erspäht.

Der Zeulenrodaer Karnevals Verein (ZCV) fuhr vorab mit seinem Umzugswagen auf den Markt und machte dort mit seinen Narren Stimmung.

Nach der Rathausstürmung hatten der ZCV ein paar Herausforderungen für den Bürgermeister vorbereitet. Es war eine Mischung aus Glücks-und Ratespiel, denn das neue Motto der Narren heißt „Einmal nach Las Vegas, beim ZCV da geht das“. Der Bürgermeister musste sein Glück erwürfeln und heraus kam das Melodiegurgeln, umkleiden und ein sportlicher Balanceakt.

Präsident des ZCV nimmt Schlüssel zum Rathaus entgegen

ZCV-Präsident Wolfgang Richter nahm den Schlüssel zum Rathaus an sich. Jetzt herrschen die Narren . Die Sonne begleitete die Veranstaltung auf dem Markt und die Stimmung war ausgelassen gut, auch dank der Fanfarenfreunde Zeulenroda-Triebes und Thomas Peters, die mit Stimmungsmusik anheizten.